Mps: concluso con successo collocamento obligazione Senior Preferred per 500 milioni

- Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred con scadenza 4 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 3 anni), destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 500 milioni di euro, in linea con gli obiettivi del funding plan 2023 e nel rispetto dei target Mrel. L’operazione ha raccolto ordini superiori a 700 milioni di euro da oltre 90 investitori sia italiani che internazionali, a conferma dell’apprezzamento del mercato a pochi mesi dalla prima emissione nel mese di febbraio. Grazie alla forte e ben diversificata domanda, Mps ha fissato la cedola ad un livello finale pari al 6,75 per cento, che rappresenta un restringimento di 12,5 bps rispetto all’indicazione iniziale e in linea con la precedente emissione che aveva durata inferiore, pur in un contesto di tassi più elevati. Il bond è stato collocato a diverse tipologie di investitori istituzionali, quali Fund Manager, Banche e Private Bank, con la seguente ripartizione geografica: Italia (58 per cento), Regno Unito (28 per cento) e altri Paesi (14 per cento). L'obbligazione, emessa a valere sul programma Debt Issuance Programme Emtn di Bmps, con rating atteso di B1 (Moody's) / B+ (Fitch) / BBl (Dbrs), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo. BofA Securities, Banca Monte dei Paschi di Siena, J.P. Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunner. (Com)