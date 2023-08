Milano: flash mob di ciclisti per Francesca Quaglia, basta morti, amministrazione sia più coraggiosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La ragazza che è morta oggi sarebbe stata salvata dall'uso dei sensori. Oggi il tema è mostrare la nostra rabbia e il nostro strazio perché tutte le volte che usciamo in strada rischiamo la vita, rischiamo di non arrivare al lavoro. La nostra rabbia è dovuta al fatto che la città di Milano sta cambiando, ci sono sempre più bici, sempre più utenti che scelgono di non usare l’auto però l’amministrazione no si sta adeguando per proteggere questi cittadini che scelgono di usare altri mezzi per spostarsi”, spiega Alberto Gianera del Comitato "Città delle persone". “Abbiamo varie proposte - prosegue - riguardo ai mezzi pesanti non basta quanto deliberato dal Comune, ci vogliono misure più stringenti e segnali più chiari , in più chiediamo interventi più generali che non riguardano soltanto i mezzi pesanti, che riguardano la città che di base deve essere a 30 chilometri all’ora, con il limite di 50 all’ora su strade a più di due corsie e poi le ‘strade scolastiche’ che non devono essere in balia delle auto”. “Oggi è il momento del cordoglio”, commenta Enrico Marcora, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, rilevando che le soluzioni “devono essere individuate ascoltando tutte le voci della città, compresi i commercianti perché il provvedimento della città a 30 all’ora non può essere calato dall’alto e senza creare inutili contrapposizioni tra categorie come ciclisti e automobilisti”. Inoltre aggiunge, il commercio “è tutto basato sull’on line e sulla consegna a domicilio, pensare di andare a 30 all’ora c’è un’incongruenza di fondo”. (Rem)