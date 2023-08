Milano: flash mob di ciclisti per Francesca Quaglia, basta morti, amministrazione sia più coraggiosa - Foto 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva 28 anni Francesca Quaglia, la giovane che è morta oggi a Milano, investita da un camion in viale Caldara, angolo piazza medaglie d'oro. Nel suo nome, e in quello delle altre cinque vittime della strada sulle due ruote dall'inizio dell'anno, oggi un centinaio di persone si è riunita in bicicletta per dire “basta morti” proprio sul luogo dell’incidente, dove hanno dato vita a un flash mob bloccando il traffico e stendendo le biciclette sul selciato. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)