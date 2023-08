Roma: Salvini, tutta la mia solidarietà e il mio appoggio a Don Coluccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutta la mia solidarietà e il mio appoggio a Don Coluccia, uomo di Chiesa che combatte ogni tipo di droga per salvare ragazze e ragazzi. In bocca al lupo all’agente investito, tutto il mio disprezzo per l’infame criminale ferito". Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.(Rin)