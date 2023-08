© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni di Marcello De Angelis, "anche se tardivamente, sono arrivate. Avevamo ragione a richiederle: chi scrive certe cose non può rappresentare la Regione Lazio”. Lo dichiara in una nota il segretario del Partito democratico di Roma, Enzo Foschi. (Com)