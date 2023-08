Lazio: Bonafoni (Pd), dimissioni De Angelis risultato importante per chi combatte antifascismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni di Marcello De Angelis sono "una vittoria importante e un risultato politico necessario". Lo afferma in una nota la consigliera del Pd del Lazio, Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd. "La nostra denuncia, la nostra battaglia, la voce dei familiari delle vittime, dell'Anpi, della comunità ebraica hanno pagato: Marcello De Angelis si è dimesso dal suo ruolo di responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio", spiega. "È una vittoria importante, un risultato politico necessario. Per una nomina che aveva imbarazzato troppi in questi mesi, con un silenzio ininterrotto della presidente del consiglio Meloni durato 24 giorni. Ma oggi conta il risultato - conclude -. Dedicato a chi combatte per la Costituzione antifascista e contro ogni revisionismo". (Com)