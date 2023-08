Violenza donne: Siracusano, Giambruno frainteso, ha acceso faro su abuso alcol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I recenti fatti di violenza sessuale, con ragazzi molto giovani come protagonisti, devono farci riflettere. È palese una povertà educativa che dobbiamo superare, e c'è il ruolo dei social che va analizzato e studiato con grande attenzione. Servono strumenti nuovi per contrastare questi fenomeni". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a "Metropolis", su Repubblica tv. "Ho ascoltato anche io le parole di Andrea Giambruno, ed è chiaro che non voleva assolutamente colpevolizzare la vittima, ma bensì voleva accendere un faro su un problema drammatico per gli adolescenti di oggi: l'uso e l'abuso di alcol. Come spesso capita una certa stampa ha frainteso, usando singole frasi per creare un caso politico. Ma io sono certa della buonafede di Giambruno, parlava solo dell'emergenza alcol tra i giovanissimi, non di altro", ha aggiunto.(Rin)