Balcani-Ue: ministro Esteri macedone, no a dibattiti su identità in percorso integrazione

- Durante il percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali non dovrebbero esserci dibatti sulle identità. Lo ha detto il ministro degli Esteri macedone Bujar Osmani durante il Forum strategico di Bled, in Slovenia. “Un grande no a qualsiasi discussione sull’identità durante il percorso di integrazione, un grande sì a quelle sui diritti delle comunità e delle minoranze, a prescindere dalla loro rilevanza”, ha affermato Osmani. (Seb)