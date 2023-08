© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un bel giorno. Si è dimesso Marcello De Angelis, il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio che aveva negato la matrice fascista della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Abbiamo fatto bene a mobilitarci per ottenere le sue dimissioni". Lo scrive su X (ex Twitter) Sandro Ruotolo della segreteria del Partito democratico. (Com)