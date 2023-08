© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni di Marcello De Angelis "erano dovute, e semmai sono state tardive". Lo afferma in una nota il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana, Antonio Satta. "Non accettiamo speculazioni politiche sulla strage di Bologna. La matrice fascista è indiscussa", conclude. (Com)