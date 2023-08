Libia: l’Algeria appoggia posizione governo Dabaiba su incontro ministra Esteri e omologo Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria non ha nulla da aggiungere in merito alla posizione espressa dal Governo di unità nazionale della Libia (Gun), guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba, in seguito all’incontro avvenuto la scorsa settimana a Roma tra i ministri degli Esteri di Libia e Israele, rispettivamente Najla el Mangoush ed Eli Cohen. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ahmed Attaf, durante una conferenza stampa. “Non ho commenti oltre alla posizione già espressa dal governo libico e dalle autorità ufficiali in merito all’incontro”, ha affermato il capo della diplomazia algerina.(Lit)