Legge Bilancio: Siracusano, rendere strutturale taglio cuneo, FI chiederà aumento pensioni minime

- La legge di Bilancio "non è stata ancora scritta, e già in questi giorni abbiamo letto e ascoltato di tutto. Capisco che siamo a fine agosto e i giornali hanno pochi argomenti, ma andiamoci piano con le fantasie". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a "Metropolis", su Repubblica tv. "Le linee guida che ha dato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono assolutamente condivisibili. Siamo consapevoli del fatto che la coperta è corta e che il libro dei sogni non esiste, ma siamo tranquilli. Lo scorso anno il governo scrisse la manovra in pochissime settimane e riuscì a costruire una legge di bilancio estremamente equilibrata. Quello che ha detto ieri il premier è sacrosanto. Bisogna - ha spiegato - strutturare la misura più importante che abbiamo messo in campo: il taglio del cuneo fiscale. E penso che su questo possa essere d'accordo anche l'opposizione: è il primo passo per aumentare i salari bassi. Per il resto ogni partito di maggioranza avanzerà le sue proposte e con grande serenità si cercherà di costruire una buona manovra con le risorse che abbiamo a disposizione. Per Forza Italia l'aumento delle pensioni minime resta una priorità", ha sottolineato Siracusano. (Rin)