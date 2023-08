© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco Giuseppe Sala interviene alla cerimonia di apertura del Fei Jumping European Championship Milano 2023Ippodromo Snai San Siro, Piazzale dello Sport, 16, Milano (ore 11:45)Il sindaco Giuseppe Sala prende parte all'avvio delle attività di pulizia dell'area con la squadra di volontari di "Insieme per il Verde".Giardini di via Zanoia (ore 15:30)REGIONEL'assessore regionale all'Istruzione, Formazione, Lavoro, Simona Tironi, visita alcune scuole del territorio bresciano colpite dalle ondate di maltempo delle scorse settimane. A seguire il programma della giornata con gli orari indicativi delle tappe: piazza Roma, 10 Ossimo (ore 9:15); piazza dei Caduti, 1 Flero (ore 11:30); piazza IV Novembre, 4 Poncarale (ore 12:15); piazza Europa, 1, Carpenedolo (ore 15); piazza Aldo Moro, 1 Calcinato (ore 15:45); via Carducci, 4 Desenzano del Garda (ore 16:30); viale della resistenza, 20 Mazzano (ore 17:30)Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene alla cerimonia di apertura del Fei Jumping European Championship Milano 2023Ippodromo Snai San Siro, Piazzale dello Sport, 16, Milano (ore 11:30)Il Presidente della Regione Lombardia,Attilio Fontana, interviene al debutto mondiale della nuova supercar Alfa RomeoMuseo Storico Alfa Romeo, Viale Alfa Romeo, Arese/Mi (ore17)VARIEPresentazione dei Risultati Finanziari H1 2023 del Gruppo Lego. Partecipano: Niels B. Christiansen, ceo del Gruppo Lego e Jesper Andersen, Cfo del Gruppo Legoonline (ore 10:30)Conferenza stampa di Banca Generali "Time to change". Partecipa, tra gli altri, Gian Maria Mossa, ad Banca Generali.Piazza Tre Torri, 1 (ore 18) (Rem)