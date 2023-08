Caivano: M5s, combattiamo la violenza, non lasciamo soli i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fortemente voluto partecipare alla manifestazione organizzata oggi al parco Verde da Padre Maurizio Patriciello contro la violenza sui minori, in seguito ai terribili eventi che hanno sconvolto la comunità di Caivano. Erano presenti, per il Movimento cinque stelle, i parlamentari Alfonso Colucci, Antonio Caso, Michele Gubitosa e Pasquale Penza, originario proprio di Caivano, il coordinatore regionale, Salvatore Micillo, e Roberto Fico. E insieme a loro e ai cittadini locali, hanno sfilato anche tantissimi attivisti del territorio e delle zone circostanti. Abbiamo portato per le strade di Caivano la nostra solidarietà alle famiglie che abitano il quartiere e gli danno vita e un messaggio molto semplice: la violenza va combattuta in ogni luogo, sempre e comunque. E non lasceremo soli i cittadini contro la criminalità organizzata". Lo scrivono, in una nota congiunta, senatori e deputati del M5s. (Com)