Roma: aggressione a don Coluccia a Tor Bella Monaca, agente scorta spara e ferisce 28enne

- Attimi di paura oggi alle 17 circa in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca di Roma dove era in corso la Marcia per la legalità alla quale partecipava il sacerdote antimafia Don Antonio Coluccia. Il sacerdote sotto scorta, stava attraversando la strada in prossimità del civico 38 quando uno scooter, guidato da un uomo, si è prima fermato per farlo attraversare, poi quando lo ha riconosciuto, ha accelerato tentando di investirlo. Uno degli uomini della scorta si è avventato sull’uomo venendo trascinato per alcuni metri mentre il collega ha sparato ferendo il conducente dello scooter ad un avanbraccio. Si tratta di un pregiudicato di 28 anni che, in condizioni non gravi, è stato portato in ospedale al policlinico Tor Vergata dove resta piantonato dalla polizia che lo ha arrestato. Ferito ma in condizioni non gravi anche l’agente di polizia.(Rer)