Monza: presentato il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023 (2)

- "Si è concluso l'anno esaltante del centenario, culminato con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al GP dell'anno scorso – ha sottolineato Angelo Sticchi Damiani. Oggi parliamo del futuro del GP d'Italia che è nelle nostre mani: noi tutti, insieme, siamo in grado di lavorare per il prolungamento del contratto oltre il 2025. Monza è il circuito con la storia più importante, ma deve poter sfoggiare una capacità di accoglienza al passo con i tempi. Siamo in una fase concretamente avanzata nell'adeguamento dei sottopassi e di rifacimento del manto della pista. I tempi sono corretti e in linea con le attese. Una commissione sta esaminando i progetti di 14 imprese che si candidano ad essere invitate alla gara. Entro la fine di ottobre possiamo individuare l'impresa aggiudicataria, per dare via ai lavori già a novembre. L'avvio potrebbe coincidere con il rally, che concluderà il campionato italiano, dovremo essere bravi a far convivere la gara con i cantieri. Ma dobbiamo concludere i lavori entro aprile in modo tale da rendere possibile lo svolgimento in Autodromo di importanti eventi già in primavera. (segue) (Com)