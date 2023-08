Monza: presentato il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- E' un primo passo. Voglio ringraziare la Regione Lombardia che ha finanziato i lavori insieme al Ministero delle Infrastrutture. Grazie, dunque, anche al Ministro Salvini. Già a settembre-ottobre potremmo affrontare altre iniziative in progetto, come la copertura dei box, un'area per il paddock-club e nuove tribune che possano costituire un micro-cosmo con comfort e servizi di ogni genere. Alcune tribune oggi sono particolarmente datate (ci sono strutture risalenti a 30 anni fa), ma da soli non possiamo fare tutto. Per questo avremo però bisogno di un ulteriore sostegno dal punto di vista economico, ma non solo. A riguardo un ringraziamento speciale va al sindaco di Monza, perché non è facile muoversi all'interno di un parco come quello di Monza. Abbiamo anche siglato un accordo con i Carabinieri Forestali per rilanciare la biodiversità del parco. Ringrazio anche la Sovrintendenza che sta collaborando. Abbiamo però fretta, perché mi devo sedere al tavolo con Liberty Media per lavorare al rinnovo del contratto. Dell'attuale restano due anni e come si sa questo è il tempo per negoziare. Guardando al futuro, le condizioni economiche per mantenere la F1 a Monza saranno più pesanti, ma facendo squadra tutti insieme possiamo raggiungere l'obiettivo". (segue) (Com)