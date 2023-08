Monza: presentato il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- E' quindi intervenuto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: "Monza, la vetrina più bella e appassionante della Formula 1, anche quest'anno è pronta a regalare un weekend ricco di emozioni. Che, ci auguriamo, mettendo in campo tutte le scaramanzie del caso, possa assumere anche tinte rosse. Rosso Ferrari. Il 'Tempio della Velocità', in uno scenario unico e inimitabile, è sempre più anche motivo di attrazione turistica, oltre che sede consolidata di innovazione e sperimentazione tecnologica. E tutto ciò, non solo per la crescita della nostra Regione, ma più in generale dell'intero Paese. L'Autodromo Nazionale Monza e tutto il suo contesto, con una Villa Reale sempre più 'splendente' e fruibile ai visitatori, sono uno dei fiori all'occhiello dell'eccellenza di una Lombardia vocata in maniera forte e importante a posizionamento di caratura internazionale". (segue) (Com)