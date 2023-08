Monza: presentato il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A prendere la parola è stato quindi Geronimo La Russa, presidente Automobile Club Milano: "Finalmente è iniziato il conto alla rovescia che ci condurrà al 94° Gran Premio d'Italia, un appuntamento che ha sempre dato lustro e visibilità al nostro territorio. L'edizione 2023 è particolarmente importante per due motivi. Perché la gara chiude il programma delle celebrazioni dei 100 anni dell'Autodromo Nazionale Monza (che del Gran Premio d'Italia è la casa) e perché coincide con il 120° anniversario di fondazione di Automobile Club Milano, che questo impianto lo ha prima fortemente voluto, poi ideato, progettato e infine realizzato in tre mesi, durante l'estate del 1922. Anche quest'anno siamo orgogliosi di fornire il nostro contributo all'organizzazione del Gran Premio con la gestione del reclutamento e dell'attività dei 350 Ufficiali di Gara e Commissari di Percorso provenienti oltre che dall'Italia anche da Emirati Arabi, Austria, Ungheria, Francia, Stati Uniti, Australia, Polonia, Azerbaijan, Svizzera, Canada. Ritengo che tutto questo sia un successo straordinario per la Lombardia dello sport, del turismo e dei grandi eventi, in attesa delle Olimpiadi invernali che ospiteremo nel 2026, occupando il posto che spetta a questa Regione sulla scena mondiale". (segue) (Com)