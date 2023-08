Monza: presentato il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "Al termine del GP del centenario avevamo concordato con i vertici di ACI e di SIAS che per affrontare al meglio gli impegni sportivi era necessario rafforzare la collaborazione istituzionale, necessaria per sciogliere i tanti nodi in sospeso: il Gran Premio di quest'anno, che si avvicina ai numeri record del 2022, è anche il frutto di questa rinnovata collaborazione – ha poi spiegato il Sindaco Paolo Pilotto, Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza – Un'alleanza nel pieno rispetto delle regole che ci ha visto lavorare su diverse direttrici fianco a fianco. Dopo i nubifragi di luglio ringrazio Sias, il Parco Valle del Lambro e il Consorzio Villa Reale per lo straordinario lavoro di squadra svolto, che ha consentito di ripristinare condizioni di sicurezza idonee e ci vedrà impegnati coralmente nel programmare ripiantumazioni e progetti di riforestazione e per tutelare al meglio il patrimonio verde del Parco. Intanto Monza, città dei motori, si sta preparando ad accogliere anche quest'anno i tanti appassionati della Formula 1 non solo in Autodromo, ma anche nelle piazze e nelle vie della città. Gli appuntamenti del FuoriGP, che partiranno da giovedì sera, sono pensati con un'attenzione speciale all'inclusione, così come le visite guidate che sono state predisposte per i maggiori punti di interesse e nei luoghi suggestivi di Monza. I riflettori rimarranno accesi anche dall'11 al 17 settembre quando l'Italia Motor Week riporterà il tema della sicurezza stradale e del mondo dei motori nel cuore della città, con appuntamenti aperti a tutti". (segue) (Com)