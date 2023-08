Monza: presentato il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023 (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Infine è intervenuto il presidente di SIAS Autodromo Nazionale Monza, Giuseppe Redaelli: "L'impegno profuso a ripristinare, in tempi da record, le condizioni necessarie a far svolgere il GP nella massima sicurezza dopo il nubifragio del 24 luglio è stato encomiabile da parte del personale e i collaboratori di Autodromo Nazionale Monza e delle Istituzioni che voglio pubblicamente ringraziare, anche a nome del direttore generale Alfredo Scala. Saranno oltre 3.500 gli addetti ai lavori impegnati a rendere il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia uno spettacolo per il pubblico. Un pubblico che potrà godere di una rinnovata Fanzone, dove si potranno ammirare tre punte di diamante di casa Ferrari, alcune F1 storiche italiane e, 28 auto storiche che porteranno i piloti nella "drivers' parade" della domenica mattina. In Fanzone il tempo sarà scandito, per l'intera giornata, dall'intrattenimento musicale e delle interviste con i protagonisti di Formula 1, con piloti e team principal sino a domenica sera con il gran finale dopo la bandiera a scacchi. Per agevolare l'esperienza dei tifosi abbiamo ulteriormente sviluppato l'App Monza 100 che consente di avere a portata di mano tutte le informazioni relative agli eventi e alla mobilità in circuito. Sul fronte della sostenibilità ambientale, proseguirà la collaborazione con ATS Brianza che raccoglierà i pasti non consumati nel corso del weekend e li donerà ai più bisognosi. Grazie al progetto Awabot, in collaborazione con la Fondazione IRCCS San Gerardo alcuni giovani pazienti potranno vivere virtualmente indimenticabili esperienze in circuito; infine nel paddock ci sarà uno stand di PizzAut, che darà ampia visibilità internazionale agli occhi dei teams e dei principali stakeholders. Tutto questo testimonia quanto sia forte e determinata la volontà di tutti noi a far sì che – con la realizzazione degli ormai prossimi lavori di ammodernamento - il Tempio della Velocità possa essere sempre di più attento ai temi sociali e proiettato verso un futuro di sempre crescente rilevanza per l'economia lombarda e nazionale". (segue) (Com)