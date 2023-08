Monza: presentato il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023 (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Quindicesimo appuntamento di un Mondiale sin qui dominato da Max Verstappen e dalla Red Bull, la gara si disputerà domenica 3 con la partenza fissata per le ore 15, (da percorrere 53 giri); venerdì 1 due sessioni di prove libere (ore 13.30-14.30 e ore 17-18) sabato 2 terza sessione di prove libere (12.30-13.30) e qualifiche (16-17). In pista anche i protagonisti di Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup. Saranno 31 i maxischermi che consentiranno lungo il tracciato di non perdersi nulla di ciò che accade in pista. Ventiquattro i punti di ristoro dove acquistare cibo e bevande, 10 i punti acqua (gratuiti) gestiti da BrianzAcque. Da questa edizione è, inoltre, possibile introdurre nell'impianto borracce da mezzo litro. Da giovedì, nell'area situata tra il rettifilo opposto ai box e quello dell'Alta Velocità, sarà aperta la Fanzone: il 31 agosto dalle 14, a ingresso libero. Dalle 9 alle 19 dal venerdì per i soli possessori del biglietto ingresso. L'acquisto è possibile sui siti monzanet.it e ticketone.it. (Com)