Usa: elezioni 2024, sindaco di Miami annuncia la fine della sua campagna elettorale

- Il sindaco di Miami, Francis Suarez, ha annunciato la conclusione della sua corsa alla Casa Bianca per il 2024. In una nota, il sindaco repubblicano ha affermato che “è stato per me un grande onore partecipare alla campagna elettorale per le elezioni presidenziali: nonostante la decisione, rimango determinato a migliorare il Paese per tutti i cittadini”. La decisione di Suarez è arrivata una settimana dopo il mancato raggiungimento della soglia di consensi necessaria al primo dibattito televisivo nel quadro delle primarie repubblicane, che si è tenuto la scorsa settimana a Milwaukee. (Was)