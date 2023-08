Lazio: Gruppo Pd su De Angelis, dimissioni dovute, nessuna gogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni di De Angelis "rappresentano un atto dovuto nei confronti dei familiari delle vittime della strage di Bologna, dei milioni di ebrei sterminati nei campi di concentramento, della memoria dei giudici come Mario Amato caduti sotto il fuoco della violenza neo fascista, della verità storica e di quella fissata nelle molteplici sentenze di condanna nei confronti dei rappresentanti dell'eversione neofascista, delle istituzioni, del Presidente della Repubblica, di tutti i cittadini del Lazio e d'Italia". Lo scrive il Gruppo Pd della Regione Lazio. "Negazionismo, antisemitismo, odio e violenza politica devono rimanere fuori dalle istituzioni come i loro epigoni non possono assumere incarichi in istituzioni democratiche. De Angelis non è stato vittima di alcuna gogna. De Angelis è pienamente responsabile del proprio passato, del proprio presente e delle proprie idee. Per questo accogliamo le sue dimissioni da capo della comunicazione della Regione Lazio come l'unico esito possibile e accettabile". (Com)