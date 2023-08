Russia: Casa Bianca su morte Prigozhin, Mosca ha sempre ucciso i suoi oppositori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di Evgenij Prigozhin, leader della compagnia paramilitare russa Wagner, è “molto chiara: da tempo la Federazione Russa è nota per l’uccisione dei propri oppositori”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa, aggiungendo che Prigozhin era un “assassino a sangue freddo”, che aveva maturato “frustrazione per come il Cremlino sta gestendo l’invasione dell’Ucraina”. “Credo che quello che è successo sia chiaro a tutti”, ha continuato. (Was)