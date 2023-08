Balcani: Forum strategico di Bled, la regione e l’Ue hanno un interesse comune per l’allargamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali può fare da traino per i processi di riforma nella regione ma serve anche a soddisfare un maggiore bisogno di sicurezza dell’Ue. E’ quanto emerso dal secondo e ultimo giorno del Forum strategico di Bled, in Slovenia. La ministra degli Esteri del Paese ospitante il Forum, Tanja Fajon, ha spiegato che dopo la guerra in Ucraina, ma in generale negli ultimi anni, “c’è un’atmosfera diversa nel Consiglio, c’è la consapevolezza di potersi allargare ai Balcani occidentali”. La vicepremier e ministra degli Esteri della Bulgaria, Mariya Gabriel, ha detto espressamente che l’allargamento “può essere un motore per le riforme” ma serve anche una capacità di agire a livello Ue. “La sfida per l’Ue è di dare un senso di importanza condivisa agli Stati membri”, ha osservato, aggiungendo che occorre “dimostrare una capacità di innovazione” e promuovere i partenariati dell’Ue a livello globale. Il capo della diplomazia croata, Gordan Grlic Radman, ha affermato chiaramente che nessuno più di Zagabria – entrata nell’Ue nel 2013 – è interessato all’integrazione dei Balcani occidentali. L’allargamento nel “vicinato immediato” della Croazia “dovrebbe continuare a basarsi sugli attuali criteri, ma tenendo conto delle nuove circostanze, come l’aggressione russa all’Ucraina”, ha detto Grlic Radman, aggiungendo che “l'apertura dei negoziati di adesione per la Bosnia Erzegovina dovrebbe essere prevista per la fine di quest'anno o l'inizio del prossimo”. (segue) (Seb)