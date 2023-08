Roma: assessore sicurezza, aggressione don Coluccia, attacco gravissimo a legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Roma e la legalità "hanno subito un attacco gravissimo” così in una nota Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale dopo l’attentato sventato contro Don Coluccia. “Sono vicina a Don Coluccia e preoccupata per la salute dell’agente di scorta ferito. Ringrazio le forze dell’ordine che ogni giorno rischiano la vita e sono al nostro fianco nella lotta per la legalità. C’è una parte giusta da cui stare ed è questa, non possiamo permetterci un passo indietro nel contrasto allo spaccio e all’ illegalità. Lo dobbiamo ai nostri ragazzi, stasera più che mai”- conclude Lucarelli (Com)