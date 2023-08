Lazio: Regimenti (FI), benvenuti nel partito a Della Casa e Colarossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diamo il benvenuto in Forza Italia ai consiglieri regionali Roberta Della Casa e Marco Colarossi. Il loro arrivo conferma la capacità attrattiva di Forza Italia, il cui progetto politico aperto e inclusivo é in grado anche nel Lazio di coinvolgere personalità politiche di assoluto rilievo. Grazie alla sapiente guida di Antonio Tajani Forza Italia é sempre più centrale nel panorama politico italiano". Così in una nota Luisa Regimenti, Assessore al Personale, Polizia Locale, Sicurezza urbana ed Enti locali della Regione Lazio ed esponente di Forza Italia. "Colarossi e Della Casa, grazie al loro impegno sul territorio e all'esperienza amministrativa, rappresentano un valore aggiunto per Forza Italia. Con loro c'era stata già una proficua collaborazione sul progetto Europa in Comune e la convergenza su comuni basi valoriali, a partire da un convinto europeismo. Ringrazio quanti nel partito, a partire dai consiglieri regionali, dal capogruppo alla Camera Paolo Barelli e dall'onorevole Alessandro Battilocchio, si sono adoperati per questo risultato" conclude. (Com)