Migranti: il Belgio sospende l’accoglienza degli uomini soli per dare precedenza alle famiglie

- Il Belgio ha deciso di sospendere provvisoriamente l’accoglienza degli uomini soli richiedenti asilo per privilegiare le famiglie. Lo ha riferito la segretaria di Stato per l’Asilo e la Migrazione, Nicole de Moor, spiegando di voler anticipare “l’afflusso crescente di famiglie e di bambini per evitare assolutamente che dei minori si trovino per strada in inverno”. “Non volendo essere in ritardo rispetto agli eventi, ho già preso la decisione di riservare tutti i posti disponibili alle famiglie con bambini”, ha detto de Moor. “Il numero elevato di richiedenti asilo arrivati nel nostro Paese negli ultimi due anni sta mettendo alla prova la nostra rete di accoglienza. Continuiamo ad aprire nuovi centri ma tutti hanno potuto constatare l’anno scorso quanto sia difficile creare dei luoghi di accoglienza”, ha aggiunto la segretaria di Stato. (Beb)