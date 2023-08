Roma: assessore Sport, solidarietà a don Coluccia e ad agente ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un forte abbraccio "per la vile aggressione subita a don Antonio Coluccia e all'agente della scorta ferito, cui auguriamo una pronta guarigione. Continueremo a sostenere Don Antonio con ancora maggiore determinazione nel suo impegno quotidiano per la legalità e l'inclusione sociale delle ragazze e dei ragazzi nei quartieri più a rischio attraverso lo sport". Lo si legge in una nota di Alessandro Onorato, assessore capitolino allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda. Don Antonio "con la sua paziente determinazione e la tenacia della fede ha trasformato, e continuerà a farlo, spazi degradati in luoghi di aggregazione sportiva e speranza che prima non c'erano e che oggi hanno il ruolo fondamentale di presidio di socialità, di inclusione e di prevenzione della criminalità giovanile". (Com)