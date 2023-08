© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendo atto delle dimissioni del responsabile della comunicazione della Regione Lazio De Angelis, un atto dovuto che andava fatto prima per evitare di gettare discredito sulla istituzione regionale. Mi auguro che chi esce dalla porta non rientri dalla finestra". Lo scrive sui social il Consigliere della Regione Lazio di Azione, Alessio D'Amato. (Com)