Etiopia: leader di opposizione oromo chiede asilo politico agli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione etiope Bekele Gerba ha presentato domanda di asilo politico agli Stati Uniti. In dichiarazioni ai media internazionali, Bekele ha spiegato di essersi dimesso dal ruolo di vicepresidente del Congresso federalista oromo (Ofc), principale partito di rappresentanza del gruppo etnico più numeroso dell'Etiopia. Gerba ha denunciato un deterioramento del contesto politico nel Paese di cui ritiene responsabile in particolare il primo ministro Abiy Ahmed, e ha spiegato che per questo motivo ha scelto di non rientrare in Etiopia ma di chiedere asilo agli Usa, dove vive dal giugno del 2022. L'oppositore è stato rilasciato a gennaio del 2022 dopo 18 mesi di carcere. (segue) (Res)