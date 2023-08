Etiopia: leader di opposizione oromo chiede asilo politico agli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale, dal 2011 Bekele ha trascorso più di sette anni in carcere, arrestato due volte dalla minoranza tigrina che ha guidato il Paese per oltre 30 anni, poi dal governo Ahmed. È tornato in carcere a metà del 2020 dopo le violenze scatenate nella regione dell'Oromia e ad Addis Abeba dall'omicidio del cantante Hachalu Hundessa, portabandiera del popolo oromo. È stato rilasciato nel gennaio 2022 con un'amnistia, insieme a diversi esponenti dell'opposizione etiope. (Res)