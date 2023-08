Piemonte: Fiaip, frenano le compravendite di case nei primi 3 mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compravendite delle case in Piemonte hanno registrato una flessione del 7 per cento nei primi tre mesi del 2023. Lo ha reso noto Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) nel suo studio presentato oggi. Il calo in Piemonte rimane però inferiore rispetto alla media nazionale che è del -8,3 per cento. Nei primi tre mesi dell'anno nella Regione si sono concluse quasi 15 mila compravendite, mentre nello stesso periodo nel 2022 sono state realizzate poco più di 16 mila transazioni. Nella città di Torino sono state vendute 3.552 abitazioni nei primi tre mesi di quest'anno, il -7 per cento rispetto lo stesso periodo del 2022, ma il +12,6 per cento rispetto al primo trimestre 2019. La Città metropolitana ha contato 8.033 immobili compravenduti in tre mesi, il -8 per cento, sul primo trimestre 2022, ma il +17,5 per cento rispetto al 2019. Mentre fuori porta si è registrato il dato più negativo con un -9 per cento. (segue) (Rpi)