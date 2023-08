Piemonte: Fiaip, frenano le compravendite di case nei primi 3 mesi del 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi nel primo trimestre del 2023 sono rimasti per ora sostanzialmente stabili in tutta la Regione, dopo un modesto aumento di fine 2022, intorno al 2 per cento. A livello provinciale il dato peggiore è ad asti (28,3 per cento), mentre il dato migliore è a Vercelli e Biella con rispettivamente un +10 e +9,2 per cento. "Come era nelle attese, l'inizio del 2023 porta la variazione delle compravendite in campo negativo. Si tratta però di volumi importanti, infatti rappresentano il +23,8 per cento se confrontati con lo stesso periodo del 2019, anno che resta metro di paragone per valutare lo stato di salute del mercato - ha commentato Marco Pusceddu, presidente di Fiaip Piemonte -. Inoltre è il secondo miglior primo trimestre degli ultimi cinque anni, dopo quello del 2022, appunto, che ha rappresentato l'apice della dinamica espansiva iniziata nel post Covid con il boom di vendite del 2021", ha concluso. (Rpi)