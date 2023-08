Iraq-Turchia: presidente Rashid riceve ministro Commercio Polat, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iraq, Abdullatif Rashid, ha ricevuto a Baghdad il ministro del Commercio della Turchia, Omer Polat, per discutere delle modalità per rafforzare la cooperazione. Lo ha riferito un comunicato della presidenza irachena, diffuso dall’agenzia di stampa “Ina”. In questa occasione, il presidente iracheno ha sottolineato “l'importanza del lavoro delle aziende turche in molti settori economici”, mentre il ministro turco ha trasmetto i saluti del presidente Recep Tayyip Erdogan. Rashid ha ribadito “l’importanza di rafforzare le relazioni tra i due Paesi in vari campi, soprattutto economico, commerciale e ambientale, e di svilupparle per raggiungere interessi comuni", sottolineando "la necessità di cooperazione e coordinamento continui, in particolare nel settore idrico”. (segue) (Res)