Iraq-Turchia: presidente Rashid riceve ministro Commercio Polat, focus su cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione ha evidenziato "l'importanza della sicurezza e della stabilità per i due Paesi e del lavoro delle aziende turche in molti settori economici e della cooperazione in campo industriale, in particolare nella riabilitazione di laboratori e fabbriche irachene, nel rafforzamento degli scambi commerciali tra i due Paesi". “Il governo sta lavorando per sostenere il settore privato, incoraggiare gli investimenti, migliorare le infrastrutture, avviare progetti di costruzione e fornire servizi relativi alle esigenze dei cittadini", ha proseguito il presidente iracheno. Da parte sua, il ministro turco ha indicato la volontà del suo Paese di rafforzare le relazioni bilaterali con l'Iraq in vari campi e ha ribadito “la sua determinazione a sviluppare la cooperazione commerciale ed economica” dal momento che “l’Iraq è un importante centro commerciale per la Turchia”. (Res)