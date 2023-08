Ue: Crosetto in partenza per la riunione informale Difesa a Toledo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è in partenza per Toledo, in Spagna, per partecipare alla riunione informale dei ministri della Difesa dell’Unione europea. Lo ha reso noto il suo dicastero con un messaggio su X (ex Twitter). (Res)