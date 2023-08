Asia meridionale: le elezioni in Pakistan e Bangladesh mettono in discussione gli equilibri regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo si terranno due importanti appuntamenti elettorali in Asia meridionale, con consultazioni in Pakistan e in Bangladesh decisive per definire i futuri equilibri geopolitici regionali. Sviluppi ai quali guardano con un misto d’interesse e preoccupazione le due potenze rivali dell’area, la Cina e l’India, le cui ambizioni passano anche per il consolidamento delle rispettive zone d’influenza in una regione la cui importanza strategica è legata all’imponente crescita demografica e alla posizione geografica tra il Golfo Persico e l’Estremo Oriente. In Pakistan, stando alla Costituzione, si dovrebbe votare a 90 giorni dallo scioglimento dell’Assemblea nazionale, avvenuto lo scorso 10 agosto, e dunque non più tardi dell’8 novembre prossimo. La Commissione elettorale ha tuttavia chiesto tempo fino al 14 dicembre per completare la definizione delle circoscrizioni elettorali, e dunque le consultazioni potrebbero slittare all’inizio del prossimo anno. (segue) (Inn)