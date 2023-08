Asia meridionale: le elezioni in Pakistan e Bangladesh mettono in discussione gli equilibri regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attenzione degli osservatori è tutta rivolta verso il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) dell’ex premier Imran Khan, già prima forza politica del Paese dopo le elezioni del 2018. Il Pti è ancora popolarissimo e i due arresti di Khan, il primo a maggio e il secondo lo scorso 5 agosto, hanno scatenato violente proteste in tutto il Pakistan, con rari attacchi a basi e strutture delle forze armate. Khan, che ha perso la guida del governo nell’aprile del 2022 a seguito di una mozione di sfiducia promossa dall’opposizione, si trova attualmente in carcere e sostiene di esser stato vittima di una cospirazione ordita dagli Stati Uniti – irritati dalla vicinanza del suo governo alla Cina e alla Russia – in combutta con i vertici dell’esercito, da sempre attore chiave della vita politica ed economica del Pakistan. A conferma della tesi di Khan, lo scorso 16 agosto il portale statunitense “The Intercept” ha pubblicato un cablogramma che riferisce di un presunto incontro tra funzionari del dipartimento di Stato e l’allora ambasciatore pachistano a Washington, Asad Majeed Khan, nel quale i primi avrebbero espresso insoddisfazione per la neutralità di Islamabad nella guerra in Ucraina, scoppiata solo due settimane prima, e avrebbero avvertito il diplomatico che il Pakistan sarebbe stato destinato all’isolamento con Khan al potere. (segue) (Inn)