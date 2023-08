Asia meridionale: le elezioni in Pakistan e Bangladesh mettono in discussione gli equilibri regionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La novità delle ultime ore, però, è che l’Alta corte di Islamabad ha sospeso la condanna a tre anni di carcere per l’ex premier, che era stato accusato (il cosiddetto caso Toshakhana) di irregolarità nella gestione di doni ricevuti da dignitari stranieri durante il suo governo. Khan non potrà ancora essere liberato, perché dovrà essere interrogato domani per il caso riguardante il cablogramma, e non è chiaro se potrà partecipare alle prossime elezioni, dal momento che con la sentenza del 5 agosto è stato anche interdetto dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni. Ora, tuttavia, ha qualche chance in più di tornare protagonista della vita politica del Paese. Se il suo Pti dovesse vincere anche le prossime elezioni, e se l’esercito non tentasse d’impedirlo con un colpo di mano, la Cina tornerebbe a contare su un alleato di fondamentale importanza in Pakistan e ad accrescere la propria influenza in un Paese considerato da Pechino determinante per il futuro della maxi iniziativa infrastrutturale della Nuova via della seta. (segue) (Inn)