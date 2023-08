Asia meridionale: le elezioni in Pakistan e Bangladesh mettono in discussione gli equilibri regionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una prospettiva che inquieta non poco la vicina India. I rapporti tra Nuova Delhi e Islamabad, da sempre tesi, sono ai minimi storici dal 2019, da quando il governo di Narendra Modi ha cancellato lo status autonomo della porzione della regione del Kashmir amministrata dall’India (ma pure rivendicata dal Pakistan). Con il successore di Khan al governo a Islamabad, Shehbaz Sharif, si sono tuttavia registrate timide aperture al dialogo che sono state incoraggiate dal dipartimento di Stato Usa ma che non hanno mai portato a veri e propri colloqui tra le parti. Il ritorno al potere di Khan non solo farebbe naufragare questi tentativi, ma – su spinta della Cina – provocherebbe forse un ulteriore peggioramento delle relazioni bilaterali e della situazione di sicurezza lungo il comune confine. (segue) (Inn)