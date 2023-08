Asia meridionale: le elezioni in Pakistan e Bangladesh mettono in discussione gli equilibri regionali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso modo, l’India guarda con apprensione al futuro del Bangladesh, dove le elezioni si terranno nel gennaio del 2024. Ieri, citando fonti diplomatiche a conoscenza del dossier, il quotidiano di Nuova Delhi “Hindustan Times” ha riferito che, in più occasioni, nelle ultime settimane il governo indiano ha avvertito gli Stati Uniti che esercitare troppa pressione su Dacca in vista del voto potrebbe spingere il Paese verso la Cina. La preoccupazione di Nuova Delhi è che l’insistenza di Washington sull’organizzazione di elezioni libere e aperte in Bangladesh possa finire con l’indebolire il governo di Dacca e con l’alterare, così, gli equilibri politici nella regione. Il messaggio ribadito agli Usa, fa sapere la fonte, è che anche l’India tiene a un processo elettorale corretto in Bangladesh, ma una pressione eccessiva potrebbe incoraggiare quelle “forze estremiste e fondamentaliste che il governo della premier Sheikh Hasina ha finora tenuto a bada”. (segue) (Inn)