Asia meridionale: le elezioni in Pakistan e Bangladesh mettono in discussione gli equilibri regionali (6)

- Oltre ad avere imposto sanzioni contro il gruppo paramilitare Battaglione di azione rapida (Rab) e i suoi capi nel dicembre del 2021, gli Stati Uniti hanno minacciato nel maggio scorso il congelamento dei visti per i cittadini bangladesi sospettati di aver compiuto azioni in grado di minare il processo elettorale. Tra tali azioni figurano, in particolare, quelle volte a impedire o ostacolare la diffusione delle idee di partiti politici, organizzazioni della società civile e organi di stampa. Le preoccupazioni indiane sono cresciute in particolare dopo l’incontro del 23 agosto scorso tra il presidente cinese Xi Jinping e la premier Hasina a margine del vertice del blocco Brics a Johannesburg, in Sudafrica. Secondo il resoconto del colloquio offerto del ministero degli Esteri di Pechino, Xi avrebbe manifestato il sostegno della Cina al Bangladesh “nell’opposizione a ogni interferenza esterna” e l’impegno di Pechino a lavorare con Dacca nel perseguimento dei rispettivi interessi di base. Hasina, da parte sua, avrebbe definito la relazione tra i due Paesi come “basata sul mutuo rispetto e sulla politica di non interferenza negli affari interni dell’altro Paese”. (segue) (Inn)