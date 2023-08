Lazio: Simeoni (FI), benvenuti a Della Casa e a Colarossi, si rafforza partito su territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con soddisfazione l'adesione in Forza Italia dei consiglieri regionali del Lazio Roberta Della Casa e Marco Colarossi, con loro si rafforza la presenza del nostro partito sul territorio". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni. "Il loro ingresso - aggiunge - arricchisce il nostro gruppo consiliare e, ne siamo certi, ci darà un grande contributo nelle sfide che ci attendono nei prossimi mesi nel Lazio. Anche a nome dei consiglieri Fabio Capolei e Cosmo Mitrano do a Della Casa e a Colarossi il benvenuto nella nostra comunità. Con il Vicepremier, e Segretario nazionale di FI, Antonio Tajani, e con il Coordinatore regionale Claudio Fazzone, terremo venerdì mattina la presentazione ufficiale, presso la sede nazionale di Forza Italia", conclude Simeoni.(Com)