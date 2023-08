© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con troppe settimane di ritardo "arrivano alla fine le dimissioni di De Angelis alla Regione Lazio. E c'è davvero poco spazio per i ringraziamenti come fa Rocca: siamo di fronte ad una nomina che non doveva essere fatta, per rispetto delle Istituzioni e della decenza". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. (Rin)