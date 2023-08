Balcani: Fajon, oggi c’è una consapevolezza diversa sull’allargamento Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi c’è una consapevolezza diversa sull’allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali. Lo ha detto la ministra degli Esteri slovena Tanja Fajon durante il forum strategico di Bled. “Dopo la guerra in Ucraina, ma in generale negli ultimi anni, c’è un’atmosfera diversa nel Consiglio, c’è la consapevolezza di potersi allargare ai Balcani occidentali”, ha affermato Fajon. Secondo la ministra slovena, è necessario “pensare fuori dagli schemi, avere saggezza politica e anche creatività”. “Il messaggio di arrivare pronti al 2030 è storico, possiamo pensare in modo ottimistico”, ha sottolineato la ministra slovena, precisando che “l’impegno può essere importante dal punto di vista simbolico e politico, ma lo è anche dal punto di vista temporale”. (Sts)