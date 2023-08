I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: ex ministro Ambiente di Bolsonaro a giudizio per traffico illecito di legname - Riccardo Salles, ministro dell'Ambiente nel governo dell'ex presidente, Jair Bolsonaro, è stato rinviato a giudizio per un presunto caso di traffico di legname estratto illegalmente dall'Amazzonia. Salles è accusato di aver promosso, costituito, finanziato o integrato un'associazione per delinquere dedita al contrabbando e di aver, nella posizione di ministro, ostacolato l'azione delle autorità deputate ai controlli su questioni ambientali. Oltre a Salles, altre 20 persone tra funzionari del ministero e imprenditori dell'industria del legno dovranno affrontare il processo. Tra gli indagati anche l'ex presidente dell'agenzia ambientale brasiliana Istituto brasiliano dell'Ambiente e delle risorse naturali rinnovabili (Ibama), Eduardo Bim. (Res)