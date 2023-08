© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: premier Li a Raimondo, politicizzazione economia avrà impatto "disastroso" - La politicizzazione delle questioni economiche e commerciali non solo pregiudica seriamente il rapporto e la fiducia tra Cina e Stati Uniti, ma può avere un impatto "disastroso" sull'economia globale. Lo ha detto il primo ministro cinese, Li Qiang, al termine del colloquio avuto oggi a Pechino con la segretaria al Commercio Usa, Gina Raimondo. Li, riporta una nota del ministero del Commercio cinese, ha ribadito l'intenzione di Pechino di rafforzare dialogo e cooperazione con gli Usa sul fronte economico, invitando Washington a ridurre gli attriti e a rispondere congiuntamente alle problematiche globali. Una relazione "sana e stabile" tra Cina e Stati Uniti andrebbe a vantaggio del mondo intero, ha evidenziato il premier, secondo cui il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa sono "le modalità corrette per andare d'accordo". "Auspichiamo che gli Usa collaborino con la Cina per intraprendere azioni più incisive e vantaggiose che mantengano e sviluppino le relazioni sino-statunitensi", ha aggiunto. (segue) (Res)