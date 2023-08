© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: ambasciata in Cina colpita da un mattone dopo sversamento acque Fukushima - I funzionari dell'ambasciata del Giappone in Cina hanno denunciato il lancio di un mattone contro la sede diplomatica dopo lo sversamento nell'Oceano Pacifico dell'acqua radioattiva stoccata nel sito di Fukushima dall'incidente nucleare del 2011. Durante un punto stampa tenuto oggi a Tokyo, il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi ha invitato il governo cinese ad "adottare tutte le misure possibili per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre missioni diplomatiche", definendo "estremamente deplorevoli" le intimidazioni subite dal personale dell'ambasciata e del consolato generale a Pechino. A quanto si apprende dalla stampa giapponese, le sedi diplomatiche sarebbero state bersagliate da quotidiane telefonate minatorie, che avrebbero spinto il viceministro degli Esteri di Tokyo, Masataka Okano, a convocare l'ambasciatore cinese, Wu Jianghao, per discutere l'accaduto. Il sito di notizie "Nhk World-Japan" riferisce inoltre che la rappresaglia ha interessato anche diverse scuole giapponesi in territorio cinese, colpite negli ultimi giorni da uova e pietre. Pechino, che nel frattempo ha sospeso le importazioni di prodotti ittici dal Giappone, non si è espressa direttamente sulla vicenda, limitandosi a condannare nuovamente le azioni "estremamente egoiste e irresponsabili" di Tokyo tramite il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin. (segue) (Res)